Bernau Bereits zum elften Malfand am Freitag in der Bernauer Innenstadt das beliebte Nikolaus-Shopping statt. Im November hatten viele Kinder ihre geputzten Schuhe abgegeben. Mit Unterstützung der Gewerbetreibenden konnten wieder 500 Stiefel gefüllt werden. Am Nikolaustag galt es nun, sie in den Schaufenstern zu entdecken. Der dreijährige Anton und der vierjährige Lennard hatten das getan und freuten sich über die Überraschungen. Anschließend las ihnen der Nikolaus noch eine Geschichte vor. Dieser wurde übrigens von den Furries begleitet, die den Mädchen und Jungen in ihren tollen Tier-Kostümen ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Die Aktion wurde von der Bernauer Stadtmarketing GmbH organisiert.