Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Können wir in Schwedt eine Turnhalle zur Verfügung haben, die nicht vom Vereinssport belegt ist? Was halten Sie von einem kostenlosen Schülerticket für die Stadtlinie? Ist es möglich, einen Kino-Tag einzuführen, an dem amerikanische Filme in Originalsprache laufen? Diese und sechs weitere Fragen stellten Mitglieder des neuen Kinder- und Jugendrates auf der Stadtverordnetenversammlung. Sie bekamen erstmals auf der Sitzung Rederecht. Eva Schnürer von der Gesamtschule Talsand stand mit am Mikrofon und schätzte später ein: "Ich war mit der Antwort sehr zufrieden und finde es überhaupt gut, dass wir hier fragen durften. Wir denken anders als Erwachsene."

Mit Polen nicht konkurrenzfähig

Einen Großteil der Sitzung nahmen Themen der Wirtschaftsförderung ein. Sie gipfelten darin, dass die Firma Butting ihren Standort für den Bau einer Halle erweitern darf und dass der Bebauungsplan für den "Innovation Campus" nahe der Kuhheide beschlossen ist. In der Bürgerfragestunde wollte Patrick Seidel wissen, wie Schwedt dazu steht, dass sich im polnischen Kolbaskowo eine Fabrik für Gabelstapler ansiedelt. Warum nicht in Schwedt? Vizebürgermeisterin Anne-kathrin Hoppe antwortete: "Wir hatten keine Anfrage von diesem Unternehmen. Das bedauern wir sehr." Silvio Moritz vom Investor Center Uckermark ergänzte später: "Polen ist Sonderwirtschaftszone mit bis zu 55-prozentiger Förderung. Damit können wir nicht konkurrieren."

Desweiteren haben die Stadtverordneten den Haushalt 2020 beschlossen. Sie gaben damit grünes Licht dafür, dass die Stadt im nächsten Jahr 11,8 Millionen Euro investiert. Bürgermeister Jürgen Polzehl sprach von einer guten Einnahmelage für die Stadt. Das habe mit der florierenden Konjunktur und dem guten Steueraufkommen zu tun. "Wir nutzen unsere guten Einnahmen, um nun mit Investitionen die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern", erläuterte er. 2020 fließen Investitionen unter anderem in Schulen und Kitas, darunter in den Neubau der Nationalpark-Kita Criewen. Außerdem wird in den Straßen- und Radwegebau investiert sowie in die große Sportanlage Heinrichslust. 2020 kann außerdem im wassertouristischen Zentrum weitergebaut und ein Feuerwehrfahrzeug angeschafft werden.

Der Bürgermeister verkündete stolz: "Wir werden im Haushalt 2019 zum dritten Mal in Folge ein positives Ergebnis erreichen." Er bezeichnete den Haushalt 2020 als ausgewogen und versicherte: "Wir werden ohne Kreditaufnahme auskommen." Gleichwohl machte ihn der CDU-Stadtverordnete Reinhold Protschko darauf aufmerksam, dass 3 Millionen Euro Defizit, die schon jetzt absehbar sind, schwer zu Buche schlagen. Aus Sorge um die schlechte Bahnanbindung hatte die SPD-Fraktion einen Antrag eingebracht. Dem stimmten die Stadtverordneten zu und beauftragten damit den Bürgermeister, sich bei Deutscher Bahn, Verkehrsverbund und Landesregierung dafür einzusetzen, dass Schwedt regelmäßig und unter kalkulierbaren Bedingungen mit der Bahn erreicht werden kann. Lehrerin Bärbel Ramm von der Fraktion Die Linke gab ein Beispiel preis: "Wir sind gestrandet. Es ist ein untragbarer Zustand, mit Schulkindern auf Klassenfahrt zu gehen. Wir können Ausflüge in die schönen Museen von Berlin nicht mehr machen."