Conradin Walenciak

Oberkrämer (MOZ) Für Patrick Zechel (Die Linke) ist die Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend vorerst die letzte gewesen. Der 29-Jährige gibt sein Mandat aufgrund seiner neuen beruflichen Tätigkeit beim Allgemeinen Sozialen Dienst in der Prignitz ab. "Ich habe seit Mitte November mit mir gerungen, ob ich diese Entscheidung treffen sollte", sagte er auf der Sitzung. Letztlich sei es für ihn persönlich allerdings nicht vertretbar gewesen, dass er in einem anderen Landkreis arbeiten und wohnen würde, während er gleichzeitig Vertreter in Oberkrämer bliebe.

"Natürlich finde ich das schade", so Zechel weiter. "Denn ich weiß, dass in den nächsten Jahren viele wichtige Dinge in Oberkrämer anstehen, über die ich gerne mitdiskutiert hätte. Das wird nun ohne mich passieren." Ein Nachfolger steht aktuell noch nicht fest, allerdings versicherte Zechel, dass ein kompetenter Nachrücker bereits in den Startlöchern stehe, "der dann auch seinen Spaß haben wird".