Frankurt (Oder) (MOZ) So viele Besucher gab es noch nie beim Mittwochs-Talk im Kiez. Rund 50 Zuhörer kamen zur 8. Auflage der Gesprächsreihe in den Nachbarschaftstreff "Gute Stube", zu der Initiator und Moderator Uwe Köppen mit Vater Roland und den beiden Söhnen Sebastian und Stefan die erfolgreichste Frankfurter Boxer-Familie eingeladen hatte. Und zum Abschluss des mehr als zweieinhalbstündigen, aber dennoch kurzweiligen Abends machte Stefans zehnjähriger Sohn Louis mit einem kurzen Auftritt das Treffen der Generationen perfekt.

Zunächst aber kam sein Großvater Roland Köber zu Wort. Der 63-Jährige begann 1968 in seiner Heimat Naumburg (Saale) mit dem Boxen und konnte schnell Erfolge feiern. Schon ein Jahr später wurde er Meister im Bezirk Halle, 1970 gewann er die Spartakiade. Ab der 8. Klasse ging er an die Sportschule nach Frankfurt und gehörte hier dem Förderkader an. Als Schwergewichtler landete Köber Senior beim prestigeträchtigen Chemie-Pokal in Halle auf Rang 2 und wurde in die U-19-Nationalmannschaft berufen. "Parallel dazu habe ich mein Abitur gemacht und später Sport in Leipzig studiert – sonst könnte ich heute nicht als Trainer arbeiten", berichtet er.

Karriereende mit 28 Jahren

Mit 28 Jahren beendete Roland Köber sein aktive Karriere. "Danach habe ich als Trainer bei der BSG Halbleiterwerk angefangen, in der Messehalle haben wir den Nachwuchs gesichtet", erinnert er sich. "In den 90er-Jahren gab es in Frankfurt tolle Mannschafts-Kämpfe in der Bundesliga, da standen Sportler wie Klitschko im Ring."

Auch Sebastian Köber erinnert sich an diese Zeiten noch gut. Dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten will, stand für ihn außer Frage. "Ich bin da reingewachsen. Schon im Kindergartenalter bin ich oft mit zum Training in die Boxer-Halle gekommen, das war völlig normal. Später bin ich mit meinem Vater mit ins Trainingslager, das war wie eine große Familie", sagt der heute 40-Jährige zurückblickend und erklärt gleichzeitig: "Unsere Eltern haben uns immer die freie Wahl gelassen, wir hätten auch einen anderen Sport machen können. Wichtig ist, dass ein Elternhaus führt, Prinzipien und Werte vermittelt – und da haben wir es gut getroffen."

Dass er es an die Sportschule schaffte, erfüllte Sebastian Köber mit Stolz. "Damals war die Leistungsdichte sehr hoch. Leider wurden die teilweise sehr erfolgreichen Sport-Strukturen nach der Wende geändert. Ich fand das straffe Schulsystem gut. Und in der Boxerhalle hat man die Erfolge von Henry Maske und Co. noch gerochen, dort herrschte eine unheimliche Atmosphäre."

Nach der Junioren-Zeit wechselte er ins Schwergewicht und schloss parallel zum Leistungssport 2000 seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab. "Wir sind alle Drei zweigleisig gefahren. Der Sport ist ein Haifischbecken – du wirst benutzt und wenn du es nicht packst, auch weggeschmissen. Das ist heute noch schwieriger geworden. Wenn du alles auf eine Karte setzt, gehst du ein großes Risiko ein", warnt Sebastian Köber.

An dieser Stelle meldet sich aus dem Publikum Jürgen Behnke. "Da hat sich einiges getan und es wird viel investiert. Es gibt heute für die jungen Sportler eine professionelle Laufbahnberatung und psychologische Beratung", sagt der langjährige Leiter der Sportschule. "Das ist allerdings standortabhängig", wirft Stefan Köber ein. "In Frankfurt wurde ich damals sehr fundiert beraten, aber bundesweit krankt es im deutschen Sportsystem: Erfolgreiche Verbände bekommen immer mehr Geld – und bei denen es gerade nicht so läuft, dort wird gekürzt."

Gut lief es hingegen Mitte der 90er-Jahre bei Sebastian Köber. Nachdem er 1997 Junioren-Europameister wurde, wechselte er im Jahr darauf in den Männerbereich. Überraschend qualifizierte er sich sogar für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney. "Ich war wegen meiner Ausbildung zu dieser Zeit eigentlich gar nicht hundertprozentig fokussiert auf den Boxsport. Doch bei einem Quali-Turnier in Bukarest bin ich dann völlig unbekümmert aufgetreten und über mich hinausgewachsen", erzählt er. "Dass ich dadurch einen Platz bei Olympia bekommen habe, konnte ich zwei, drei Monate lang gar nicht fassen. Es war eigentlich noch gar nicht meine Zeit", sagt Sebastian Köber, der 2006 ins Profilager wechselte und von 21 Kämpfen 19 gewinnen konnte

In Sydney lief es erneut perfekt für ihn, mit der Bronzemedaille übertraf der damals 21-Jährige alle Erwartungen. "Ich habe gespürt, da geht was. Gleichzeitig hatte ich auch Glück mit der Auslosung." Auch Stefan Köber hat die Erlebnisse aus dem Sommer 2000 noch lebhaft vor sich. "Beim Viertelfinale hat die gesamte Sportschule unterrichtsfrei bekommen und gemeinsam den Kampf von Sebastian verfolgt. Das war schon etwas Besonderes", erinnert sich der 35-Jährige.

Etwas besonderes waren auch die Deutschen Meisterschaften 2003 in Wismar, bei der sich beide Brüder den Titel sichern konnten – Sebastian im Superschwergewicht, Stefan im Schwergewicht. "Das hat einen richtigen Hype ausgelöst. Wir wurden auf den Titelseiten als deutsche Antwort auf die Klitschkos gefeiert und hatten ein großes Foto-Shooting mit Winfried Mausolf. Das war einerseits eine tolle Sache, hat aber natürlich auch den Druck erhöht", Stefan Köber. Und Vater Roland sagt: "Das war eine super Leistung und hat mich sehr stolz gemacht. Die beiden Gewichtsklassen waren damals sehr stark besetzt, damit hatte im Vorfeld keiner gerechnet."

Tolle Stimmung bei Olympia

Im Jahr darauf qualifizierte sich Sebastian erneut für Olympia, schied in Athen aber im Achtelfinale aus. Mit dabei war sein Bruder Stefan – als Trainingspartner. "Ein unwahrscheinlich tolles Erlebnis, da kann die Stimmung bei einer Fußball-WM nicht mithalten", erinnert er sich. Er selbst wollte als Kind seinem Bruder nacheifern. "Meinen ersten Sieger-Pokal holte ich als Zehnjähriger bei den Stadtmeisterschaften 1995 in Eisenhüttenstadt. Allerdings war ich vorher angeschlagen und musste deswegen anschließend in die Notaufnahme", erzählt Stefan Köber. An der Sportschule sei es für ihn als jüngerer Bruder und Trainer-Sohn nicht ganz einfach gewesen. "Da war mein Verhalten nicht immer ganz sauber. Aber ich habe mich von Jahr zu Jahr gebessert – sportlich und vom Betragen her."

Kurios kam seine Niederlage bei der WM 2007 in Chicago zustande: "Ich habe im Hotel auf meinen ersten Kampf gewartet und bin eigentlich auch rechtzeitig losgefahren. Allerdings wurden alle Kämpfe vorher vorzeitig beendet, so dass ich fast zu spät gekommen bin und mich nicht erwärmen konnte. Daher bin ich dann gegen meinen Gegner aus Litauen eingebrochen und habe unnötig verloren – dumm gelaufen", sieht Stefan Köber es sportlich.

Auch später hatte er Pech, als er sich gleich mehrere Male die rechte Hand brach. Nachdem er 2012 die Olympia-Teilnahme verpasste, beendete er seine aktive Karriere. "Olympia zu verpassen war ernüchternd. Das Ende war dann irgendwie ein befreiendes, gleichzeitig aber auch beschissenes Gefühl, da man unter seinen Erwartungen geblieben ist." Anschließend studierte Stefan Köber Sportmanagement und arbeitet heute als Geschäftsführer des Stadtsportbundes.

Der Abend endete mit dem Verweis auf den 14. Dezember, wenn die 4. offenen Box-Stadtmeisterschaften am Olympiastützpunkt ausgetragen werden. Die durchschlagskräftige Familie Köber ist als Organisator und Trainer natürlich auch mit dabei – und im Ring mit Stammhalter Louis.

Der 9. Mittwochs-Talk im Kiez findet bereits am 18. Dezember statt. Zu Gast im Pablo-Neruda-Block ist dann ab 18 Uhr der 156-fache Handball-Nationalspieler Hans Engel.