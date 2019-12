Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Ganz sicher sind sich Edith und Peter Szezekocki aus Neuendorf noch nicht, ob sie am Nachmittag noch einmal nach Löwenberg kommen, um sich das Weihnachtsprogramm der Libertasschule ein zweites Mal anzusehen. Sie sind extra am Vormittag gekommen, um ihre Enkelin Alena zu sehen. "Sie hat getanzt, ich habe mich so gefreut", erzählt die Seniorin begeistert. Insgesamt hat den beiden der Ausflug der Mäuse in den Märchenwald gefallen. "Die Kostüme waren toll, die Choreografie auch, ich habe sogar mitgesungen", sagt sie weiter. Deshalb wollen sie jetzt noch schnell einkaufen fahren, um sich den Nachmittag für den Besuch freizuhalten.

Begeistert ist auch Papa Jan Rohrlack, der mit seinem Handy in der Hand an der Wand lehnt und filmt. "Meine Tochter Lina hat mir gesagt, dass ich unbedingt kommen muss, weil sie mitspielt", erzählt er. Bei welchem Part sie auf der Bühne steht, hat sie bewusst nicht verraten. Ihr Vater entdeckt sie als eine der singenden Bäckerinnen, die beim Lied von der "Weihnachtsbäckerei" ordentlich für Stimmung sorgen und natürlich ebenso mit ordentlich viel Applaus belohnt werden. Das ist eigentlich bei allen Auftritten der Fall, ob beim Tanz aus dem Märchen von Aschenbrödel und den drei Nüssen, bei Frau Holles Erscheinen, wenn die Kinder es schneien lassen, oder die sieben Zwerge durch die Stuhlreihen marschieren.

"Das verlorene Märchenbuch" ist die Aufführung betitelt. Geschrieben hat die Rahmenhandlung Lehrerin Andrea Schenkwitz. Da die Mäuseeltern aus dem Haus sind, um nach Essbarem zu suchen, nutzen die Mäusekinder die Abwesenheit. Sie schleichen sich in den Wald, wo sie das Märchenbuch finden.