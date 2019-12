Katharina Schmidt

Schwedt Man arbeitet, arbeitet und arbeitet. Wenn sie es dann endlich geschafft haben und mich 30 strahlende Gesichter anblicken, ist es das schönste Gefühl." So blickt die Musikpädagogin Renate Löwe auf die Höhepunkte ihrer Zeit als ehrenamtliche Chorleiterin zurück. Von 2002 bis 2018 stand sie an der Spitze des Schwedter Stadtchors. Sie probte wöchentlich, gab Workshops am Wochenende und motivierte, wenn es mal schwierig wurde. Am Freitag zeichnete die Landrätin des Kreises Uckermark Karina Dörk (CDU) die 77-jährige Rentnerin mit einer Urkunde und Anstecknadel für ihr ehrenamtliches Engagement aus.

Amaryllis und Anstecknadel

Insgesamt lud der Kreis 18 Uckermärker auf Schloss Herrenstein zum Essen ein. Im zartrosa gestrichenen Speisesaal begrüßte die Landrätin die Gäste mit einer kurzen Rede. "Ich habe die Ehre, Sie zu ehren", gestand sie den Anwesenden anerkennend zu und führte weiter aus: "Ehrenamt macht eine demokratische Gesellschaft und Wertegemeinschaft stark und hält sie zusammen." Auch der Kreistagsvorsitzende Wolfgang Banditt (CDU) richtete ein Grußwort an die Eingeladenen und würdigte dabei die Angehörigen, die ihre Liebsten mit den ehrenamtlichen Verpflichtungen teilen müssen.

Anschließend hielten die Politiker für jede Engagierte eine Laudatio, bevor sie die Auszeichnung samt weihnachtlicher Amaryllis überreichten. Die Schwedterin Renate Löwe wurde gleich als zweite für ihr langjähriges kulturelles Engagement geehrt. Vorgeschlagen wurde sie vom Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Immer frohen Mutes

Nachdem der Schwedter Chorleiter Jürgen Schmidt aus gesundheitlichen Gründen sein Ehrenamt niederlegen musste, benötigten die Sänger dringend ein Ersatz. "Die Mutter von einem meiner Schüler hat so lange auf mich eingeredet, bis ich eingewilligt habe", erinnert sich Löwe. Ein bisschen Erfahrung brachte sie schon mit, da sie in der Musik- und Kunstschule Schwedt den Gesangsunterricht mit dem Klavier begleitete. So konnte sie einige Kniffe und Tricks aufschnappen, um den Chor fit für die Auftritte zu halten. Darunter waren Höhepunkte wie die Frühlingskonzerte, Gesangseinlagen auf der Grünen Woche in Berlin und Ständchen zu den Jubiläen der Uckermärkischen Bühnen, der Wohnbauten GmbH oder der MOZ. Bevor sie 2018 ihr Amt niederlegte, leitete sie zusätzlich noch den Chor in Criewen, da deren Leiter überraschend verstarb, das Ensemble jedoch noch einige Auftritte vor sich hatte.

Löwe blickt zufrieden auf ihre Zeit als Chorleiterin zurück: "Ich war immer frohen Mutes dabei." Sie stellt dennoch klar, dass die ehrenamtliche Tätigkeit eine Herausforderung ist, "die aber Spaß macht", fügt die studierte Pädagogin hinzu. Nach wie vor steht sie dem Schwedter Stadtchor mit Rat und Tat zur Seite. Begleitet die Proben mit dem Klavier oder springt als Stellvertreterin ein, falls ihre Nachfolgerin Klaudia Kobos einmal verhindert ist. Ihr liebstes Lied ist übrigens ‚Panis Angelicus’. "Das geht unter die Haut, wenn es gut gesungen ist", schwärmt die Musikerin. Englischsprachige Lieder sind hingegen nicht ihre Sache, "aber das liegt vielleicht an meinem Alter", räumt sie ein.

Aus der östlichen Uckermark wurde neben Renate Löwe auch die Feuerwehrfrau Martina Emeling aus Gartz für ihre Tätigkeit in der Kinderfeuerwehr geehrt. Dieter Beiersdorf aus Angermünde bekam eine Auszeichnung für seine ehrenamtliche Seniorenarbeit, bei der er auch den Austausch mit den polnischen Nachbarn fördere.

Alle Geehrten bedankten sich mit einer kürzeren oder längeren Rede, deren Essenz bei allen dieselbe war: Ehrenamtliche Tätigkeiten fordern viel von einem ab, können aber unglaublich bereichernd sein. Wichtig ist dabei vor allem, die Motivation an die Jüngsten weiterzugeben.