Jörg Kühl

Lieberose Am Mittwoch findet in Lieberose ein Erörterungstermin für vier geplante Windkraftanlagen in der Nähe von Trebitz statt. Die Veranstaltung, die das Landesumweltamt bekannt gibt, beginnt um 10 Uhr im Bürgerzentrum Darre.

Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Termin an den folgenden Werktagen fortgesetzt, teilt das Landesumweltamt weiter mit. Die Erörterung findet auch dann statt, wenn der Antragsteller der Baugenehmigung, die Firma UKA Projektentwicklung Cottbus, oder die Personen, die Einwände erhoben haben, nicht anwesend sind. Die Hinweise sind dem Antragsteller sowie den Fachbehörden, deren Aufgabenbereiche berührt sind, bekanntzugeben, so das Landesumweltamt. Am 22. Januar gibt es einen weiteren Erörterungstermin in Lieberose, auch dieses Mal geht es um die Errichtung von drei Windkraftanlagen im Windpark Trebitz. Antragsteller der Baugenehmigung ist in diesem Falle die Firma Notus energy.

Bei den Terminen ist eine lebhafte Debatte zu erwarten, schließlich stehen laut dem Regionalplan neue Windräder auf dem Plan, die westlich und östlich aus dem bestehenden Windpark herausragen, also eine zusätzliche Belastung darstellen. Das Amt Lieberose hatte dagegen einen eigenen Teilflächen-Nutzungsplan mit Trebitz abgestimmt, der neue Windräder nur "hinter" dem bestehenden Windpark vorsieht.