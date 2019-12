Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Mit Blumen und Geschenken ist Gabriele Frank am Freitag von ihren Kollegen und vom Vorsitzenden des Zweckverbandes Fließtal, Filippo Smaldino, in den Ruhestand verabschiedet worden. Die 65-Jährige habe den Zweckverband maßgeblich mit aufgebaut, sagte Smaldino. Gabriele Frank hat "Kanalkunden" in Schildow und Schönfließ sowie alle Grubenbesitzer in Birkenwerder und Mühlenbecker Land betreut – insgesamt fast 4 000. "Das war eine spannende Zeit", sagte die Verwaltungsmitarbeiterin, die täglich aus Brieselang nach Birkenwerder zur Arbeit fuhr, im Rückblick. Den Kontakt mit den Kunden werde sie vermissen.