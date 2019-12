Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ich fühle mich wirklich geehrt, sagte Brunhilde Börner ganz gerührt. Stadtverordnetenvorsteher Jörg Grundmann (Linke) und Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) hatten sich am Donnerstagnachmittag in festlichem Rahmen bei ihr für ihr ehrenamtliches Wirken bedankt. Brunhilde Börner bekam wie alle anderen auch eine Urkunde, einen Gutschein und die Ehrenamtsnadel der Stadt Bad Freienwalde mit einer Abbildung des Viadrus.

Seit fünf Jahren ist sie Oberin des Missionshauses Malche und füllt dieses Ehrenamt trotz Ruhestand aus. Darüber hinaus ist Brunhilde Börner Gesamtleiterin des Malche-Werks, was wöchentlich 50 bis 60 Stunden Arbeitszeit bedeutet.

Dieses Amt gebe sie an Pfarrerin Christine Reizig aus Dressau ab, kündigte die Leiterin an. Die neue Oberin werde von der Schwesternschaft gewählt. Brunhilde Börner gönnt sich ein Ruhejahr. In seiner Laudatio auf das Ehrenamt hatte Grundmann betont, dass diese Akteure aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken seien. "Ohne diese Vereinsmeier klemmt die Säge", so der Stadtverordnetenvorsteher, der sich selbst dazu zählt. Er fügte hinzu: "Sie lassen in ihrem Verein den Betrieb am Laufen." Sie kümmerten sich darum, dass es anderen besser geht. Die Stadtverordneten, auch ehrenamtliche Politiker, stimmten über die Vorschläge ab, die aus Vereinen und von Einzelpersonen kamen. Die Stadt hatte Ehrenamtler sowie jene, die die Vorschläge abgaben, zu einer Kaffeetafel ins "Ratsstübel" eingeladen. Ausgezeichnet wurden ferner Waltraud Fischer vom Theater Märkisch Hoffnungsland. Sie schreibt jedes Jahr ein neues Stück, probt als Regisseurin mit dem Ensemble, gestaltet das Bühnenbild und übernimmt eine Rolle.

Heike Buß leitet eine Reha-Gruppe des Vereins Ambulanter Reha-Sport für Herz, Lunge und Orthopädie Bad Freienwalde. Sie absolvierte alle erforderlichen Lizenzen und Schulungen. Ihr sensibler Umgang mit den Menschen hat sich herumgesprochen, sodass ein zweite Gruppe zustande kam. Dieter Eichner wirkt im gleichen Verein als Vereins-Mitglieder-Verwalter und prüft die Verordnungen, um den Teilnehmern die richtige Therapie zukommen zu lassen.

Förderer des Miteinanders

Mark Fuhge und Mario Ewald vom Verein zur Förderung des Dorflebens Altglietzen sind langjähriger Mitglieder und tragen dazu bei, dass das Miteinander im Dorf funktioniert.

Horst Brodhofer ist seit mehr als 60 Jahren Mitglied im Sportverein Deutsche Eiche Hohenwutzen. Er betreut seit mehr als 20 Jahren die Volleyballgruppe und ist Ansprechpartner für alle Gruppen des Sportvereins.

Birgit Hartmann ist seit 24 Jahren Mitglied im Awo-Ortsverein Bad Freienwalde, organisiert Spendensammlungen, unterstützt sozial schwache Familien und führt die Vereinschronik.

Karin Quasdorf, die wie Heike Buß die Urkunde und Präsente nicht persönlich entgegennehmen konnte, war von Ortsbeirat Hohenwutzen vorgeschlagen worden. Sie hilft bei der Organisation und entwickelt immer wieder neue Ideen für Veranstaltungen im Dorf.