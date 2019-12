René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Name ist Programm: Der 2009 gegründete Förderverein Heimatmuseum der Stadt Rathenow will ein eigenes Museum betreiben. Gegenwärtig werden vorhandene Exponate in der Berliner Straße 80 gezeigt.

Geöffnet ist samstags und sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 11.00 bis 17.00 Uhr. Der Donnerstag ist Schulen, Kitas und Horten vorbehalten, die aber Besuchstermine vereinbaren müssen. Laut Angaben auf heimatmuseum-rathenow.de sei der Verein bereits im Besitz von mehr als 300 Einzelexponaten aus allen Bereichen der Stadtgeschichte. Neuzugänge, die Bürger zur Verfügung stellen, sind willkommen. Das können etwa Bilder, Schriften und Gegenstände sein. Wer Vereinsmitglied werden will, melde sich unter 0162/6286547 oder im Büro, Steinstraße 1.