Cornelia Link-Adam

Wollup, Kienwerder, Neutrebbin, Reitwein (MOZ) Im Rahmen der Adventskalender-Aktionen im Oderbruch öffnet sich am Wochenende das siebte und achte Türchen, um Nachbarn und Interessierte zu begrüßen und sich besser kennenzulernen.

So lockt am Samstag der Verein "Domäne Wollup" mit der Park-Initiative in die Heimatstube: Von 15 bis 18 Uhr gibt es "Geschichtliches im Advent" – mit vielen Infos über Park und Dorf bei Gebäck, Getränken und Gegrilltem. Am Sonntag veranstaltet die Hundeschule Dogmaerz "Advent auf vier Pfoten" von 15 bis 20 Uhr auf dem Hundeplatz in Kienwerder 8. Es gibt Leckeres aus dem Kessel, Weihnachtsgeschichten und Selbstgebackenes für Mensch und Tier.

Der Neutrebbiner Lebendige Adventskalender pausiert am Samstag, dafür gibt es am Sonntag ab 13 Uhr viel Programm und Musik beim Weihnachtsmarkt auf dem Friedensplatz.

In Reitwein ist der Holz-Stern mit der jeweiligen Nummer das Erkennungszeichen für Gäste. Am Samstag ab 15 Uhr findet ein Bastel- und Backtag im Dorfgemeinschaftshaus statt – angeleitet von Sandra Steinicke und Monika Bäcker. Am Sonntag wird ab 14.30 Uhr zum Reitweiner Weihnachtsmarkt an die Ruine der Stüler-Kirche geladen. Es gibt Bläsermusik, Märchenstunde, Handwerkliches und Kulinarisches.