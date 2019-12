Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Das Torhaus des Historischen Friedhofs in Rathenow verfügt über eine kleine Bibliothek und einen Ausstellungsraum. Der Memento e.V. gestaltet den Veranstaltungsplan. Für die letzten Wochen des Jahres sind noch wenige Termine eingeschrieben. Der dort ausstellende Künstler Harald Trinkl malt am Donnerstag, 12. Dezember, und Freitag, 13. Dezember, live im Torhaus. Von 14.00 bis 15.00 Uhr können Interessierte ihm dabei über die Schulter schauen und dabei eine Tasse Kaffee genießen. "Bereits gekaufte Bilder aus der Ausstellung sind an diesen beiden Tagen abzuholen", erinnert Eva Lehmann vom Mementoverein. Leseratten, die sich einen Weihnachtsvorrat an Büchern zurecht legen möchten, können noch am 10. und 17. Dezmber Bücher leihen. Erst ab 7. Januar hat die Bibliothek dann wieder alle 14 Tage (dienstags) geöffnet, wie gewohnt 10.00 bis 14.00 Uhr.