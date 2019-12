Steffen Opitz

Schwedt Spieler ab 30 Jahren trafen sich zur Landesmeisterschaft und zum Pokal-Wettbewerb. Vier Teams aus Potsdam, Fürstenwalde, Spremberg und Schwedt waren am Start. In der Landesmeisterschaft wurde im Modus "jeder gegen jeden" gespielt. Die Endplatzierung hier entschied über die Pokalrunde am Nachmittag. Dort sollte der Erste im Halbfinale gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten antreten. Die Sieger dieser Partien spielten dann im Finale um den Landespokal.

Die SSV Schwedt spielte das Eröffnungsmatch gegen den amtierenden Landesmeister aus Potsdam. Das Masters-Team aus der Oderstadt hatte einen guten Start. Die SSV gewann das erste Anschwimmen durch Karl Kuchenbäcker und ging durch Fabian Opitz in Führung. Potsdam hatte mit Eric Miers einen Ex-Nationalspieler mitgebracht, der seine Teamkameraden in den Spielrausch zog. So zog Potsdam auf 3:1 davon, ehe Phillip Witzman doppelt zum 3:2 traf. Zur Halbzeit stand es 4:2. Witzman erledigte das 4:3 und so lag eine kleine Sensation in der Luft. Jedoch endete die Partie 8:5 für Potsdam.

SSV spielt sich gegen OSC ein

Danach spielte Schwedt gegen Spremberg. Hier setzte der SSV wieder deutliche Akzente und ließ den Lausitzern mit 7:1 keine Chance. Getroffen hatten Fabian Opitz (2), Karl Kuchenbäcker (1), Tylor Kreider (1) und Phillip Witzmann (3). Schwedt hatte im letzten Spiel gegen Fürstenwalde auch keine Mühe und gewann deutlich mit 8:1.

Damit war Potsdam ungeschlagen Landesmeister, Schwedt mit einer Niederlage, aber positivem Torverhältnis (20:10) Zweiter. Die Parteien des Pokalhalbfinales waren somit Potsdam gegen Fürstenwalde und Schwedt gegen Spremberg. Potsdam schlug die Fürstenwalder. Für Schwedt begann das Halbfinale mit einem 0:2-Rückstand. Tatsächlich rettete sich die SSV aber mit einem 4:4 ins Fünf-Meter-Werfen. Schwedts Schlußmann Sven Marschalek parierte zweimal und somit zog die SSV ins Finale gegen Potsdam ein.

Schwedt führte, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Zur Pause stand es 6:3 und am Ende 10:5. Mit zwei Vizemeistertiteln in der Tasche waren die Schwedter sehr zufrieden.

Schwedt: Sven Marschalek – Fabian Opitz, Ole Schwenzon, Tylor Kreider, Karl Kuchenbäcker, Anne Kliche, Karl Kuchenbäcker, Philip Witzmann, Renè Nöldner

Ergebnisse Landesmeisterschaft:

Schwedt – Potsdam 5:8, Spremberg – Fürstenwalde 6:0, Schwedt – Spremberg 7:1, Potsdam – Fürstenwalde 5:1, Potsdam – Spremberg 7:2, Schwedt – Fürstenwalde 8:1

1. OSC Potsdam 20: 8 6:0

2. SSV PCK Schwedt 20:10 4:2

3. SC Spremberg 9:14 2:4

4. Pneumant Fürstenwalde 2:19 0:6