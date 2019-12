Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Mehr als ein Mal pro Stunde wird, statistisch gesehen, eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt. An jedem dritten Tag stirbt eine Frau durch "Partnerschaftsgewalt", wie das Bundeskriminalamt mitteilt. Die Zahlen aus dem Jahr 2018 bilden nur die Straftaten ab, die auch zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer ist weitaus höher.

Umso wichtiger "ist die Öffentlichkeitsarbeit", sagt Oberhavels Frauenhaus-Koordinatorin Antje Culmsee. Sie weist noch einmal darauf hin, dass es neben dem bundesweiten Hilfetelefons aus Köln auch eine regionale Rufnummer gibt, "unter der Frauen Hilfe erfahren", so Culmsee, "das ist die Nummer für unseren Bereitschaftsdienst". Das seit März 2013 existierende bundesweite Hilfetelefon sei zwar auch wichtig, habe aber hauptsächlich eine Lotsen- und Weitervermittlungsfunktion. Culmsee: "Wir halten eine Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Einrichtungen in der Region für wichtig." Das Kölner Hilfetelefon ersetzt unseren Notruf aber nicht.

In Oberhavel gibt es seit mehr als 15 Jahren einen 24-stündigen Frauennotruf. Seit Ende 2009 ist er kostenlos für jede Anruferin. Klingelt es unter der Nummer 0800 6648045 hebt jemand vom Frauenhaus-Team ab, der die regional bewährten Strukturen und örtlichen Netzwerkpartner kennt und nutzen kann. "Dabei sehen wir es als Vorteil an, dass dieser Notruf durch die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen selbst und eine ehemalige Mitarbeiterin abgesichert werden", so Koordinatorin Antje Culmsee. Neben Aufnahmen im Frauenhaus und Krisenberatungen "können so auch sofort und passend Auskünfte über Platzkapazitäten in der Einrichtung und Termine für die Beratungsstelle erteilt werden", erläutert Culmsee.

Unsere Zeitung ruft zu Spenden für das Frauenhaus auf.

Stichwort OGA-Frauenhaus-Aktion

Kontoinhaber Märkischer Sozialverein e.V., MBS Potsdam

IBAN: DE 09160500003740022700

Für eine Spendenquittung bitte die vollständige Adresse angeben