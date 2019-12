dpa

Berlin (dpa) Eine 73-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Zehlendorf von einem Auto angefahren worden und gestorben.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überquerte die Frau am Freitag gegen 17.30 Uhr bei grüner Ampel die Argentinische Allee (Ecke Onkel-Tom-Straße), als eine 71-jährige Autofahrerin sie mit ihrem Wagen erfasste. Die Autofahrerin sei von der Onkel-Tom-Straße rechts in die Argentinische Allee abgebogen. Den Angaben zufolge verstarb die angefahrene Frau noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Anfang dieser Woche waren in Berlin bereits drei Fußgänger bei Unfällen mit Autos schwer verletzt worden. Für bundesweite Schlagzeilen hatte im September ein SUV-Unfall in Berlin-Mitte gesorgt, bei dem vier Fußgänger ums Leben kamen.