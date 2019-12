Parteitag in Berlin

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Grünen wollen Autos mit Verbrennungsmotor für mehr Klimaschutz konsequent aus der Stadt zurückdrängen.

"Wer heute vernünftig ist, muss radikal handeln", sagte ihr Vorsitzender Werner Graf am Samstag auf einem Parteitag in Mitte. In Zeiten der Klimakrise sei es das einzig richtige, Berlin sozial und ökologisch umzubauen.

"Unser Ziel ist es, den öffentlichen Raum wieder für alle Menschen zurückzugewinnen", so Graf. "Es muss Schluss sein mit dem Recht des Stärkeren im Straßenverkehr." In Berlin werde gerade mal ein Drittel aller Wege mit dem Auto zurückgelegt. "Aber im öffentlichen Raum nehmen sie fast alles ein. Das werden wir ändern", sagte Graf.

Andere diskutierten das "Ob", die Grünen das "Wie" dieses Stadtumbaus, fügte er hinzu und fasste die Ziele der Grünen zusammen: "Weniger Autos, eine City-Maut, mehr Investitionen in Bus und Bahn, auch durch eine Abgabe für Tourist*innen, Parkplätze zu lebenswertem Raum gestalten."

Den Delegierten des Parteitags lag ein Antrag für mehr Klimaschutz zur Beschlussfassung vor. Dort sind Dutzende Maßnahmen aufgelistet, darunter eine City-Maut, eine Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und höhere Preise für das Anwohnerparken. Zudem wollen die Grünen autofreie Straßen und Kieze schaffen und bis 2030 die Innenstadt zu einer Null-Emissions-Zone umgestalten. Benzin- und Diesel-Fahrzeuge sollen dort tabu sein. Die Opposition verurteilt die Pläne.

Im Zusammenhang mit dem Klimaschutz fordern die Grünen auch Änderungen an dem für fünf Jahre geplanten Mietendeckel. Sie wollen Genossenschaften "aufgrund ihres Selbstverwaltung-Charakters und ihrer Gemeinwohlorientierung" aus dem Mietendeckel ausnehmen.

Zudem soll die Möglichkeit für Vermieter, auf die Miete trotz Deckels einen Inflationsausgleich von bis zu 1,3 Prozent draufzuschlagen, bereits ab 2021 möglich sein statt wie bisher geplant ab 2022. Das soll gemeinsam mit optimierten Förderprogrammen dafür sorgen, dass energetische Sanierungen, die den Grünen im Hinblick auf den Klimaschutz besonders wichtig sind, nicht abgewürgt werden.

Graf machte deutlich, dass der im Tagesverlauf geplante Beschluss nicht den von Rot-Rot-Grün mühsam ausgehandelten Kompromiss zum Mietendeckel in Frage stellt. "Wir stehen hinter dem geeinten Modell, weil es gut für die Menschen ist", sagte er.

"Aber die Wahrheit ist auch: Ein grüner Mietendeckel würde ein bisschen anders aussehen." Für die Grünen seien Genossenschaften ein Garant für einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt. Deshalb wolle die Partei sie aus dem Mietendeckel herausnehmen und hier nach Lösungen suchen. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hatte am Freitag deutlich gemacht, dass sie das wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Grundgesetz nicht für möglich hält.

Rot-Rot-Grün will die Mieten für 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre lang auf dem Stand von Mitte 2019 einfrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegen. Wenn die Obergrenzen um mehr als 20 Prozent überschritten sind, soll die Senkung von Bestandsmieten möglich sein - allerdings erst neun Monate nach dem im ersten Quartal 2020 geplanten Inkrafttreten des Gesetzes. Mit dem Mietendeckel betritt Berlin juristisches Neuland in Deutschland, Verfassungsklagen gegen das Vorhaben sind schon angekündigt.