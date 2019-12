Damaris Kanisch

Lehnin 11.2019 gab es wieder ein gemeinsames Treffen mit unseren Baumfreunde-Kindern.Hierfür hatten wir uns dieses Mal etwas Besonderes ausgedacht.Eine Wanderung durch den herbstlichen Lehniner Wald zusammen mit einem zertifizierten Waldpädagogen.Für dieses Vorhaben konnten wir Herrn Peter Richter, Revierförster aus Brandenburg gewinnen.Nachdem alle Kinder mit leuchtenden Warnwesten ausgestattet waren, ging es bei herrlichem Sonnenschein raus in die Natur. Über den Sportplatz der Schule führte der schwarzen Weg hoch zum alten Försterhaus.Hier war auch schon unsere erster Halt. Die Kinder suchten Blätter, Äste und Früchte und waren sehr erstaunt, wie viel e verschiedene Baum- und Strauchartenarten doch in unseren heimischen Wäldern wachsen.Buche, Haselnuss, Robinie, Stieleiche, Weißdorn, Bergahorn, Schneebeere -jedes der Kinder hatte eine andere Baumart für sich gefunden.Dann ging es weiter auf Entdeckertour. Die Kinder kannten sich schon bestens aus im Wald und wir waren sehr überrascht, was sie alles wussten und kannten. Sie fragten den Förster Löcher in den Bauch. Herr Richter gab bereitwillig Auskunft und war sehr erfreut über unsere wissbegierigen Baumfreunde-Kinder !Zwischendurch sammelten wir Materialen für unser Insektenhotel, welches wir beim nächsten Mal zusammen bauen wollen.Allerdings fanden die Kinder auch dieses Mal wieder sehr viel Müll im Wald, wie z.B. einen W-LAN Router, diverse Flaschen und einen elektrischen Plastikkirschbaum ( was es alles gibt????? ).Warum werfen die Menschen den Müll in ihren eigenen Wald- diese Frage konnten wir den Kindern auch nicht beantworten!Auf unserer weiteren Route entdeckten die Kinder noch einen idealen Kletterplatz und tobten dort nach Lust und Laune.Kurz vor Ende unsere Wanderung lag noch eine tote Meise auf dem Weg, welche zwei Kinder zusammen mit dem Förster eine würdige letzte Ruhestätte gaben. Obwohl es an diesem Tag doch sehr kalt war, hatten unsere Baumfreunde Kinder und wir richtig viel Spaß an unserer Lehniner NATOUR. Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich bei Herrn Richter von dem Landesbetrieb Forst Brandenburg ( LFB) bedanken und hoffen, Ihn irgendwann mal wieder bei uns begrüßen zu dürfen.