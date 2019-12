Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Reihum öffnen Privatleute innerhalb des offenen Adventsfenster für Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde ihre Türen, wie bei einem Adventskalender. Am 11. und 15. Dezember ist diese Aktion öffentlich für Jedermann zugänglich. Am 11. Dezember findet das offene Adventsfenster der Kirchengemeinde im Torhaus Rathenow ab 15.00 Uhr statt. Kaffee, Kuchen und Gespräche werden bei gemütlichem Kerzenschein geboten. Am 15. Dezember laden die Handarbeitsgruppe des Memento e.V. sowie der Eine-Welt-Laden und Havelland-Keramik an den Kirchplatz 11, ab 14.00 Uhr, zu Kaffee, Kuchen und Lichterglanz ein.