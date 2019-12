BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Sonnabend, 14., und Sonntag, 15. Dezember, öffnet der Modellbahnclub und Eisenbahnmuseum vom Bahnbetriebswerk Brandenburg seine Türen zur traditionellen Weihnachtsausstellung. In diesem Jahr begeht der Modellbahnclub sein 60-jähriges Jubiläum. Gezeigt werden die in den vergangenen sechs Jahrzehnten gesammelten Geräte, Werkzeuge, Dokumente, Schaustücke und Signale zur Geschichte der Eisenbahn in und um Brandenburg sowie Modellbahnen auf 8 Anlagen verschiedener Nenngrößen. Eisenbahnzeitschriften, Bücher, Modellfahrzeuge, Gebäudemodelle und Eisenbahnsouvenirs können erworben werden. Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet und befindet sich im Clubheim am Güterbahnhof Brandenburg Hbf., direkt hinter dem neuen Parkhaus. Die Zufahrt erfolgt über die Ampelanlage zur Ladestraße.