Amtsausschuss Oder-Welse: Rücknahme der Amtsklage mehrheitlich beschlossen

Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Mit Spannung wurde die Sitzung des Amtsausschusses Oder-Welse am Donnerstag erwartet. Die Besucherreihen waren gut gefüllt, unter anderem mit Mitarbeitern des Amtes und Gemeindevertretern der amtsangehörigen Gemeinden. Sie wollen endlich wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Darum rankte sich auch die Einwohnerfragestunde.

Unterschiedliche Standpunkte

Gegen den Bescheid des Innenministeriums, das den Wechsel Schönebergs nach Schwedt genehmigte, klagen die anderen vier Gemeinden. Wegen der Fristsetzung wurde auf Anraten des Anwalts auch vom Amt vorsorglich Klage eingereicht. Nachdem der Amtsausschuss sie mit knapper Mehrheit abgelehnt hatte, fand im November eine weitere Informationsveranstaltung statt. Am Donnerstag sollte der Amtsausschuss noch einmal entscheiden, ob die Amtsklage aufrecht erhalten werden soll. In der öffentlichen Diskussion sprachen sich die Vertreter Passows und Berkholz-Meyenburgs dagegen aus. Stefan Hildebrand, Gemeindevertreter Passows, plädierte dafür, eine außergerichtliche Einigung mit dem Land und der Stadt Schwedt unter Führung des Landkreises voranzutreiben. Der rechtliche Prozess werde über Jahre gehen und bis dahin das Amt beschäftigen, statt sich um die Gemeinden zu kümmern.

Man habe immer die Meinung der Gemeindevertretung vertreten, sagte der Passower Bürgermeister Silvio Moritz und bezog sich auf die Aussagen der Pinnower Gemeindevertreter, einen eigenen Weg gehen zu wollen, um eigenständig zu bleiben. Die Klage richte sich gegen das Innenministerium. "Wenn wir Glück haben, kommt es zum Vergleich und zu Verhandlungen mit Schwedt. Sonst stehen wir ohne finanziellen Ausgleich da", sagte er. Als Gemeindevertretung habe man nur für die Gemeindeklage gestimmt, damit man Zeit hat zu verhandeln. "Die Klage ziehen wir zurück, wenn für alle eine positive Entscheidung getroffen wurde, die Finanzierung des Amtes gesichert ist und Schöneberg nach Schwedt gehen kann", erklärte er.

Mehr Tempo vom Land gefordert

Wenn das Ministerium an einer schnellen Entscheidung interessiert wäre, würde es darauf drängen, dass etwas passiert, meinte Marcel Duckert aus Mark Landin. Der Pinnower Bürgermeister Walter Kotzian erklärte, dass es bei einer Amtsklage kein Risiko gäbe. Laut Anwalt könnte sie jederzeit zurückgezogen werden, wenn man keine Aussicht auf Erfolg sehe. Gegen eine Hängepartie von drei Jahren oder mehr sprach sich der Amtsausschussvorsitzende Gerd Regler aus. "Die Amtsklage wird uns nach und nach zerlegen", befürchtet er.

Namentliche Abstimmung

Marcel Duckert forderte den Amtsausschuss auf, zum Ende zu kommen und beantragte eine namentliche Abstimmung. Die sechs Vertreter aus Berkholz-Meyenburg, Passow und Schönermark stimmten schließlich für den Rückzug der Amtsklage und die vier Pinnower und Mark Landiner dafür.

Der Vorstoß Pinnows, eigene Wege zu gehen, weil das Vertrauen in andere Gemeinden schwindet, hatte am Ende einen positiven Effekt: Man redet jetzt nicht mehr über-, sondern miteinander. Die Vertreter der verbleibenden Gemeinden erklärten, alles für den Verbleib im Amt zu tun. Über mögliche Verwaltungsstrukturen soll in der nächsten öffentlichen Sitzung diskutiert werden.