Bärbel Kraemer

Fläming In der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen viele Menschen Deutschland den Rücken zu kehren. Sie brachen jedoch nicht nur auf, um in der so genannten neuen Welt - in Amerika - ihr Glück zu suchen, sondern gingen auch nach Russland.

Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" vermittelte in gewisser Weise dabei. Es brachte die, die auswandern wollten, mit den Menschen in Kontakt, die Schiffspassagen vermittelten oder erforderliche Verbindungen knüpften.

Am 12. Juli des Jahres 1862 erschien beispielsweise folgendes Inserat: "Nach Rußland werden Pächter verlangt. Der Graf Uwaroff in Rußland sucht für die zu seinen Besitzungen gehörigen Ländereien in den Gouvernements Saratow, Pensa und Moskau unter vorteilhaften Bedingungen Pächter. Zu diesem Zwecke wird der im Dienste des Grafen stehende, von demselben mit Vollmacht versehene Oberförster Thürmer in der ersten Hälfte dieses Monats in Potsdam eintreffen und sowohl mündlich als schriftlich spezielle Auskunft erteilen sowie auch gleich Kontrakte abschließen. Pachtlustige werden daher ersucht, unter der Adresse des Oberförsters Thürmer in Potsdam ihre Adressen franco einzusenden, wo ihnen dann weitere Mitteilungen gemacht werden können. Es wird noch bemerkt, daß die Ländereien im südlichen Rußland liegen und besonders Weizboden enthalten".

Ob und wenn ja wie viele Menschen sich daraufhin entschieden, in Russland ihr Glück zu suchen, ist über das Kreisblatt nicht nachzuvollziehen. Ab und an wurden aber auch Berichte gedruckt, die offenbarten, dass sich längst nicht alle Hoffnungen erfüllten. Ende Juli 1862 berief sich Alexander Mallwitz, der Herausgeber des Kreisblatts, auf einen Bericht aus Königsberg. Dort kam in "höchst traurigem Zustande" eine preußischen Arbeiterfamilie wieder aus Russland an. Es heißt: "Das erbarmungslose Aussehen dokumentierte die hülflose Lage der Menschen, welche auch zu jenen verführten Gehörten, die den trügerischen Vorspiegelungen auf reichen Geldgewinn in Russland glaubend, ihre Heimat verließen und dorthin zogen ...". Die Familie hatte scheinbar auf die falschen Kontaktleute vertraut.

Interessant ist auch diese von Landrat Stülpnagel unterzeichnete Bekanntmachung aus dem Jahr 1868: "Vielfachen Verlegenheiten haben sich diesseitige Unterthanen, welche nach Russland reisen, dadurch ausgesetzt, dass sie sich entweder mit gar keinem oder mit nicht ausreichenden Legitimationspapieren versehen hatten. Ich verweise daher auf das im Kreisblatt 1867 Stück 43 und 44 abgedruckte Reglement über die Ertheilung von Pässen an in Russland sich aufhaltende Ausländer. Danach ist zur Weiterreise in Russland oder zum dortigen Aufenthalte außer dem heimatlichen, von einem russischen gesandten oder Konsul restierten Passe noch ein besonderer russischer Pass erforderlich, welcher bei der nächsten russischen Gouvernements-Behörde nachgesucht und mit zwei Silberrubeln bezahlt werden muss".

Zu denen Menschen, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer Reise nach Russland aufbrachen, gehörte der 1832 in Freienthal geborene Lehrersohn Karl Heyse. Er lebte und arbeitete zu diesem Zeitpunkt als Lehrer in Potsdam. Das spannende an diesem Teil seiner Lebenserinnerungen ist, dass er auf Einladung des Oberförster Thürmer - dem Mann, der 1862 im Auftrag des Grafen Uwaroff über das "Zauch-Belziger Kreisblatt" auswanderungswillige Pächter suchte.

Heyse schreibt: "Alex Thürmer, der Sohn des Oberförsters und Verwalters der ausgedehnten sämtlichen Güter der Grafen Uwarow in Russland, Thürmer, in Poretsche, Gouvernement Moskau, war bei uns in Pension. Er besuchte hier das Realgymnasium. Der Vater wurde als Förster vom Grafen Uwarow berufen. Durch seine Tüchtigkeit und edlen, energischen Charakter wurde er später Oberförster und noch später Verwalter der vielen Güter der Grafen in Russland. Seine Mutter war die Schwester von der Frau des Kaufmanns Mauer hier. Die Eltern wollten den Sohn wieder einmal zu Hause haben und baten mich, denselben zu begleiten. Das Reisegeld für uns beide zahlte der Vater. So begannen wir beide am 2. Juli 1876 morgens 5.20 Uhr unsere Reise. Am Morgen des 5. Juli kamen wir auf der Station Uwarow an. Eine Troika des Herrn Karl Franzewitsch (Herr Thürmer) erwartete uns und brachte uns nach Poretsche. Das war eine großartige, herrliche Fahrt immer im Galopp, ob mit oder ohne schlechten Weg, durch die Moskwa. Die Reise brachte uns die großartigsten Eindrücke auf dem Gute und in Moskau, wo wir wie in der lieben Familie großartige Tage verbrachten. Sogar eine Wolfsjagd haben wir mitgemacht. In vielen Verhältnissen habe ich mich umgesehen und viele neue Erfahrungen gemacht".