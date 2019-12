Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ende März laufe die Pacht von Andreas Bernau für den Falkenberger Teil des Stadtwaldes aus, sagte Christoph Nass gegenüber dem Hauptausschuss. Diese wolle er nicht mehr verlängern. "Die Stadtverordneten haben beschlossen, einen eigenen Stadtförster einzustellen", fügte er hinzu. Sein Ziel sei es, im Stadtwald mehr Forstwirtschaft zu betreiben. "Für mich sind Forstwirtschaft, Waldbau und Jagd eine Einheit", erklärte Nass. Das Ganze funktioniere nur mit ortsansässigen Jägern. Pächter und Eigentümer hätten nicht die gleichen Interessen. Ein Förster wolle, dass dort gejagt wird, wo er den Wald verjüngt und neue Bäume aufwachsen. Er wolle entscheiden, wo Ruhezonen fürs Wild seien und wo nicht. Deshalb soll der betreffende Teil des Stadtwaldes in drei Pirschbezirke eingeteilt werden. Dafür vergebe er Begehungsscheine an Jäger und habe auch dem Pächter Andreas Bernau einen angeboten. In diesen Genuss sollen nur ortsansässige Jäger kommen. "Bisher bejagen wir drei Viertel des Stadtwaldes in Eigenregie. Wir haben jetzt nichts Neues vor, sondern dehnen dieses Erfolgsmodell auf die gesamte Fläche aus", sagte Nass.

"Ich sehe es jetzt klarer", sagte Reinhard Schmook (SPD), Vorsitzender des Hauptausschusses. Er sei von falschen Voraussetzungen ausgegangen, weshalb die Grundlage für seinen Antrag entfalle, erklärte Detlef Malchow, Vorsitzender der Fraktion WV 2019/FDP/ WG Insel. Den Vorschlag der Stadt befürwortete der Hauptausschuss mit einer Enthaltung mehrheitlich. das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch.