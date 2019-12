Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Sind die Lichter eingeschaltet, Schmuck durchziehet jeden Baum, vielerorts wurd‘ er gestaltet, dieser leuchtende Weihnachtstraum…

Wer in der Adventszeit durch die Ortschaften zieht, kann sich großartiger Lichterarrangements erfreuen. Seit die LED-Technik ausgefeilt und erschwinglich ist sogar in zunehmendem Maße. So werden Bäume in Lichterketten eingehüllt, Kubaturen mit "Eisregen" nachgezeichnet, Einfriedungen mit Clusterketten verziert, Leuchtfiguren aufgestellt, funkelnde Sterne und Schneeflocken aufgehangen, Leuchtpyramiden installiert, Schwibbögen auf Garagendächer gehievt... Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Wer für Lichtzauber in der dunklen Jahreszeit sorgt, ist eingeladen, die Freude weit zu teilen. Senden Sie uns – kurz beschrieben – Fotos von Ihrem "Weihnachtshaus" an redaktion-brb@brawo.de. Bis Weihnachten lassen wir eine Fotogalerie wachsen und bringen die schönsten Einsendungen in die Zeitung.