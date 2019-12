Thomas Berger

Rüdersdorf (Freier Autor) Kontrovers diskutiert wurde in der jüngsten Gemeindevertretersitzung die Vorlage zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (siehe Infokasten) für den von Betreiber CEMEX GmbH eingereichten Änderungsantrag zur "Steigerung des EBS-Anteils (Ersatzbrennstoff)" im Rüdersdorfer Zementwerk. Um der vom Landesumweltamt (LUA) noch einmal bis Ende Oktober verlängerten Frist zu entsprechen, hatte Bürgermeisterin Sabine Löser bereits ein solches Schreiben verschickt – der Gemeinderatsbeschluss jetzt war noch einmal das nachträgliche Bekenntnis dazu aus der großen Runde.

Schon das konkrete Votum von lediglich 13-mal Ja bei je fünf Gegenstimmen und Enthaltungen illustriert allerdings, welche Bauchschmerzen so mancher mit dem ganzen Thema hat. Am stärksten ausgeprägt sind die Bedenken bei Volker Müller (Linke) und Zukunft-Fraktionschefin Andrea Rudorf. Beide äußerten in der Aussprache ihre Sorgen, "dass uns ein solcher Beschluss bei nachfolgenden Anträgen Schwierigkeiten bereiten könnte", wie es Andrea Rudorf formulierte.

Sabine Löser versuchte, diese Skepsis mit sachlichen Argumenten zu entkräften. Momentan gehe es nur um ein einzelnes Puzzleteil in dem weitaus umfangreicheren Prozess der laufenden Umweltprüfung, die längst nicht abgeschlossen sei. Sie nutzte die Gelegenheit, über den diesbezüglich aktuellen Sachstand zu informieren – insbesondere zum vom Hauptverfahren abgetrennten Thema Lärmaktionsplan. Dazu sei inzwischen die Zeitschiene in den Direktabsprachen zwischen LUA und CEMEX festgelegt. Bis Mitte kommenden Jahres müsse demnach die Auftragsvergabe für die gutachterlichen Untersuchungen erfolgen, deren abgeschlossenes Ergebnis bis 31. Dezember 2020 vorzuliegen habe. Eine verbindliche Budgetierung von Maßnahmen solle dann ein Jahr später, also Ende 2021, vorliegen und die Umsetzung wiederum bis 2023 abgeschlossen werden. Für die Gutachten und den eigentlichen Lärmaktionsplan rechne CEMEX mit Kosten von etwa 40 000 Euro, die konkreten Maßnahmen dürften sich laut den ersten Schätzungen mit einem sechsstelligen Betrag niederschlagen.

Wie es die Bürgermeisterin ausdrückte, sei die reguläre Abfrage des gemeindlichen Einvernehmens durch die Landesebene für Teilbereiche eine gute Gelegenheit für die Kommune, um gemeinsam mit der Bürgerinitiative auf bestehende Bedenken zu verweisen und Druck auf das Unternehmen auszuüben. Gleichwohl sehe sie es auch als gutes Signal an die einheimische Wirtschaft, die gemeindliche Zustimmung zum aktuellen Antrag Ersatzbrennstoffe-Anteil nicht zu verweigern, sondern in dem konkreten Punkt einen Schritt auf die andere Seite zuzumachen.

"Wir zeigen damit guten Willen", war auch aus den Reihen der Gemeindevertreter zu vernehmen, zum Beispiel von CDU-Fraktionschef Norbert Pose. "Wir sind nun einmal Industriestandort, Gesundheits- und Handwerksstandort", und ein solches "Signal an die Wirtschaft, dass wir mit ihr leben wollen", sei da nicht verkehrt.