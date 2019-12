dpa

Berlin (dpa) Wie steht es um jüdische Identität, Zionismus und den Kampf gegen den Antisemitismus? Über diese und andere Fragen wollen sich Mitglieder jüdischer Gemeinden in Berlin austauschen. Auch hochkarätige Politiker werden erwartet.

Mehr als 1000 Mitglieder jüdischer Gemeinden aus ganz Deutschland wollen vom 19. bis 22. Dezember in Berlin zu einem bundesweiten Treffen zusammenkommen. "In Deutschland zu Hause" - unter diesem Motto hat der Zentralrat der Juden die Gemeindemitglieder zu Podiumsdiskussionen, Filmgesprächen, Lesungen und Vorträgen eingeladen. Eröffnet wird der Gemeindetag mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Zu dem Treffen, das alle drei Jahre stattfindet, sind auch Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Kirchen und Kultur eingeladen, darunter Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein und der frühere Außenminister Joschka Fischer.

In Diskussionsrunden wollen sich die Teilnehmer unter anderem mit Fragen zur jüdischen Identität, Zionismus und dem Kampf gegen den Antisemitismus austauschen. So wird unter anderem die Frage debattiert, "wie jüdisch (noch) das Jüdische Museums Berlin" ist, an der auch der amtierende Direktor Christoph Stölzl teilnehmen wird. Weitere Themen sind Klischees von Juden im Schulunterricht, die Flüchtlingskrise und die Rolle von Militärrabbinern in der Bundeswehr. Auch Erfahrungen jüdischer Influencer im Netz und Fragen zu religiöser Vielfalt stehen auf dem Programm.

"Wir wollen klarmachen, dass Deutschland ein Land ist, in dem jüdische Menschen leben können und leben wollen", hatte Zentralratspräsident Josef Schuster in einem Interview mit der "Jüdischen Allgemeinen" gesagt. Der Gemeindetag sei eine Gelegenheit, jüngere Menschen enger an die Gemeinden zu binden und attraktive Angebote für sie zu machen. Den 23 Landesverbänden und 105 Jüdische Gemeinden gehören nach Zentralratsangaben rund 97 000 Menschen an.