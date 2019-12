Manfred Lutzens

Brandenburg Genau um zwei Grad wärmer als üblich (4,6°) fiel diesmal der ansonsten äußerst ruhig verlaufende, allgemein ungeliebte November aus. Damit ist der meteorologische Herbst (ab 1. September) beendet; dessen Temperaturdurchschnitt lag ebenfalls um zwei Grad höher als das vieljährige Mittel von 9,5 Grad.

Auffällig im November 2019 waren jedoch die Tage vom 2. bis zum 5., als unter dem Einfluss von Tief "Zed" das Quecksilber nochmals auf zweistellige Werte kletterte. Dabei wurde schließlich mit gar 17,2 Grad am 2. das Monatsmaximum erreicht. Es folgte – ebenfalls ungewöhnlich für diese Jahreszeit – eine Nacht, in der die Temperatur bei 11 Grad verharrte. Nach einer doch recht "feuchten" ersten Woche zeigte uns der November aber auch sein freundliches Gesicht. So sorgte hoher Luftdruck dafür, dass sich die Tage vom 10. bis zum 14. sehr angenehm gestalteten. Zudem war die Sonne da insgesamt gut 30 Stunden mit von der Partie. Übrigens,"Klärchen" schaffte es bis zum Monatsende gerade einmal auf 65 h, wobei wir sie während der zweiten Hälfte lediglich 17 h (!) lang zu sehen bekamen. Also, setzte der Stern nun vollends auf Sparflamme, fehlte acht Tage völlig. Dunstig-trübes Wetter, dicke Wolken, Nebel oder auch zäher Hochnebel, wiederholt leichter Regen bzw. Niesel und Wind im Gepäck dominierten mittlerweile. Ob das großräumige Tief "Arne" oder seine Nachfolger wie "Heiner", "Ingmar" und "Keke" - sie alle ließen nun zumeist die oft so gefürchtete Novembertristess aufkommen. Kurzzeitig sorgten sogenannte Mischfronten wie z.B. am 23. zwischen Biskaya-Tief "Luis" und Hoch "Quincy" für sonnige Momente. Lediglich der 28. 11. brachte nochmals einen zweistelligen Höchstwert (12,5°), während sich der Monat dann zumindest im Brandenburger Raum mit immerhin 7 Stunden Sonnenschein am 30. verabschiedete.

Bei allem Unbill, das "Niederschlags-Soll" (52 l) wurde nicht erreicht. So meldete die Station Görden insgesamt nur 43,5 Liter an 17 Tagen (größte Menge am 4. mit 7,8 l). Auf der Eigenen Scholle fielen 38 l und im Stadtteil Kirchmöser nur 36,4 l. Vom Winter übrigens kaum schon eine Spur, nur vier Frosttage - zeitweilig unter Null - stehen zu Buche. Das Minima gab es gleich am Monatsersten (-2°), während der niedrigste Höchstwert am letzten Novembertag mit 5,1 ° gemessen wurde.