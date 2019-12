Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei hat am Sonnabend gegen 2.20 Uhr in Neuruppin bei einem 19-Jährigen an die Haustür geklopft. Denn Beamten hatten Hinweise von Zeugen erhalten, dass der junge Mann etwas mit Drogen zu tun hat.

Das bestätigte sich schon, als er die Tür öffnete. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand der 19-Jährige sichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Auf Nachfrage der Beamten, ob er im Besitz von Drogen sei, gab er das sogar zu. Er bat die Beamten hinein und händigte ihnen die Drogen aus. Auf erneuter Nachfrage nach weiteren Betäubungsmitteln gestattete der Beschuldigte der Polizei die Inaugenscheinnahme seiner vermüllten Wohnung. Hierbei wurden noch weitere Drogen entdeckt. Insgesamt wurden von der Polizei 35 bis 40 Gramm Cannabis sichergestellt. Nach Aussage des 19-jährigen handelt es sich bei den Drogen um die Menge, die er für den ganzen Monat benötigt. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.