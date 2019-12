MOZ

Die ST-Version des Focus kommt recht athletisch daher. Die Frontansicht bestimmen der modifizierte Kühlergrill und der ausdrucksstark geformte Stoßfänger. Am Heck prägen Dachspoiler, Doppelrohr-Auspuffanlage sowie ein Diffusor das Erscheinungsbild des Kompaktsportlers.

Ausstattung

Serienmäßig sind ein Navigationssystem, eine Geschwindigkeitsregelanlage, ein Park-Pilot-System, ein Sportfahrwerk und Sportsitze an Bord. Gegen Aufpreis können zum Beispiel Scheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technologie oder eine Rückfahrkamera geordert werden. Zur Sicherheit der Insassen tragen der Stauassistent, das kamerabasierte Kurvenlicht, die Einparkhilfe oder der Ausweichassistent bei. Das Infotainmentsystem kann sowohl per Touchscreen, als auch per Sprache gesteuert werden. Auf Wunsch wird ein WLAN-Hotspot integriert .

Motor

Für den Focus ST stehen ein 280 PS starker Benziner und ein Diesel mit 190 PS zur Verfügung. Der Spurt auf Tempo 100 gelingt dem Benziner in 5,7 Sekunden, der Diesel benötigt dafür 7,6 Sekunden. Die Verbrauchs- und Emissionswerte liegen bei 7,9 und 4,8 Liter Kraftstoff (kombiniert), sowie bei 125 bis 179 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer.

Fazit

Ford bietet mit dem Focus ST einen leistungsstarken und alltagstauglichen Kompaktsportler an. Die Preise beginnen ab 31 900 Euro. (pr/tgu)