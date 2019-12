Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Eine 19-Jährige Radfahrerin ist am Freitagmorgen am Kreisverkehr an der Alt Ruppiner Allee schwer gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war sie auf dem Weg in Richtung Alt Ruppin als sie kurz vor der Jahstraße auf dem vereisten Radweg wegrutschte. Sie schlug mit dem Gesicht auf und zog sich eine nicht unerhebliche Gesichtsverletzung zu. Ein 17-jähriger Radfahrer kam hinzu und wollte der Radfahrerin helfen. Beim Anhalten rutschte er ebenfalls weg, stürzte und rutschte dann gegen die gerade wieder aufgestandene 19-Jährige. Diese fiel wieder hin und zog sich eine weitere Verletzung zu. Die 19-Jährige wurde stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Der 17-Jährige blieb unverletzt.