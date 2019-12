Heike Weißapfel

Hennigsdorf (OGA) Ein 13-jähriger Fußgänger ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Hennigsdorf schwer verletzt worden. Der Junge wollte gegen 16.50 Uhr die Berliner Straße überqueren. Dabei wurde er von dem Fahrzeug einer 68-jährigen Daewoo-Fahrerin angefahren. Der Fußgänger benutzte zum Unfallzeitpunkt ein Handy und hatte Kopfhörer in den Ohren, berichtet die Polizei. Vermutlich sei er deshalb vom Verkehrsgeschehen abgelenkt gewesen. Der Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Unfallursache.