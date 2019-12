"ÜBER Leben" in Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg Altwerden ist nichts für Feiglinge", ließ May West einst verlauten. Anders herum betrachtet, kann niemand ein Feigling sein, der bereits alt geworden ist. Diese Menschen müssen einen großen Vorrat an Kraftquellen und Lebensmut besitzen, um auch im hohen Alter dem Leben ins Auge zu blicken.

Im Mittelpunkt der "ÜBER Leben" Ausstellung im Stadtmuseum im Frey-Haus stehen deshalb sieben Brandenburger Senioren, die Freude daran haben, ihr Leben zu reflektieren, offen kommunizieren und sich Neuem nicht verschließen.

In ihrer Projektarbeit, die sich dem Thema Altwerden sensibel nähert, spüren Michelle Schmidt und Sara Pieper genau diesen inneren Quellen nach. Die Essenz der Gespräche mit den Senioren übersetzen sie mit dem Fotografen Kai Hesky in poetische Bildkompositionen, die in den begleitenden Hörstationen zusammen mit den gebrochen wirkenden Stimmen der Protagonisten eine berührende Wirkung entfalten.

Wer sich in der Weihnachtszeit und im neuen Jahr einen Moment des Verharrens und der Ruhe gönnen möchte, ist eingeladen, die Ausstellung ab Freitag, 13. Dezember bis zum 26. Januar während der Öffnungszeiten des Stadtmuseums zu sehen und hören.

Das Projekt ist das erste in einer Reihe weiterer, in der das Stadtmuseum den Platz für kleine Ausstellungsvorhaben aus und in der Stadt anbietet. Die audiovisuelle Schau des Teams um Michelle Schmidt, Sara Pieper und Kai Hesky versteht sich dabei als Teil des bürgerschaftlichen Engagements für Brandenburg und seine Bewohner. Projekte, die etwas mehr Platz benötigen, können, wie bisher auch, im Gotischen Haus gezeigt werden.