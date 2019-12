MOZ

Eberswalde (MOZ) Weil bei ihn etwas Marihuana gefunden wurde, ermittelt die Polizei gegen einen Mann in Eberswalde. Die Beamten hatten ihn am frühen Sonntagmorgen allerdings nur kontrolliert, weil er, als er gegen 4.45 Uhr in der Heegermühler Straße an ihrem Streifenwagen vorbei radelte, den Mittelfinger zeigte. Warum er dies tat, konnte er später nicht erklären. Wenige Stunden zuvor hatten Polizisten auch bei einem 39-Jährigen, den sie in der Spreewaldstraße kontrollierten, eine geringe Menge Marihuana gefunden. Beiden Männern wurde der "Stoff" abgenommen.