MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Puschkinstraße und Damaschkeweg sind am Samstagabend gegen 20 Uhr vier Insassen eines beteiligten Fahrzeugs leicht verletzt worden. Sie mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 24-jähriger Fahrer war in seinem Auto vom Damaschkeweg aus völlig ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren, ohne die Vorfahrt eines von rechts aus dem Weinbergweg herannahenden Pkw zu beachten. Bei der Kollision wurden der Verursacher und seine drei Mitfahrer leicht verletzt. Sie konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder aus der Klinik entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von geschätzt etwa 4000 Euro.