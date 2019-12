MOZ

Bernau (MOZ) Gleich drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Niederbarnim wurden der Polizei am Wochenende gemeldet. In der Bernauer Lahnstraße drangen die Täter durch ein Fenster ins Haus ein. Auch wenn sie offenbar nichts stahlen, hinterließen sie einen Schaden in Höhe von 2000 Euro. So hoch belief sich auch der Schaden bei einem Einbruch im Tiefenseer Weg in Werneuchen. Die Eindringlinge, die ebenfalls durchs Fenster kamen, nahmen Schmuck, technische Geräte und Bekleidung mit. In Eiche versuchten Einbrecher, über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Sie ließen letztlich davon ab. Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden, ist unklar. Schaden: rund 300 Euro.