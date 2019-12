MOZ

Neuhardenberg Am Sonnabend gegen Mitternacht ist der Fahrer eines Pkw VW Touran auf der Landstraße 335 zwischen Bärwinkel und Neuhardenberg gefahren, als ein unbekanntes Tier plötzlich die Fahrbahn querte. Der VW-Fahrer wich dem Tier aus und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Baum am straßenrand. Der Fahrer wurde nicht verletzt, jedoch entstand am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden. Die Höhe wird auf circa 4500 Euro geschätzt.