Markus Kluge

Kyritz (MOZ) Große Beute haben in der Nacht zu Freitag Einbrecher in Kyritz gemacht. An der Prignitzer Straße brachen sie eine Wohnungstür auf. Aus der Wohnung des 37-Jährigen wurde ein Schlüssel für einen VW Golf gestohlen sowie diverse elektronische Geräte. Da die Täter nun Autoschlüssel hatten, suchten sie den VW und fuhren damit samt Diebesgut davon. Nach dem Golf mit dem amtlichen Kennzeichen WK-A 603 wird durch die Polizei jetzt gefahndet.