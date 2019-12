Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Völlig überraschend hat Vivienne Radigk am Freitag auf der Arbeit Besuch bekommen: "Ein Jurymitgliedhat mir mitgeteilt, dass ich zur Miss Brandenburg gewählt wurde", erklärt die 18-jährige Oranienburgerin am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung. Zuvor hatte es ein Online-Voting und eine Jurysitzung gegeben. "Ich habe mich riesig gefreut", sagt die schwarzhaarige Schönheit am Telefon. Bereits vor einigen Monaten hatte sich die junge Frau, die 2017 die Schule abgeschlossen hat und bereits als Model in China, in der Türkei und in Italien gearbeitet hat, bei einem Event in Hamburg präsentiert. "Da wurden schon die ersten Shootings und Fotos gemacht", erinnert sie sich.

Mit der Wahl zur Miss Brandenburg hat sie sich für die Wahl zur Miss Germany qualifiziert, die im Februar im Europa-Parkstattfindet. Dort treten dann 16 Finalistinnen – eine aus jedem Bundesland – gegeneinander an. Wie Simone Zimmermann von der Miss Germany Corporation mitteilte, waren insgesamt mehr als 7500 Frauen zwischen 18 und 39 Jahren bei der Wahl zur Miss Germany angetreten – ein Anmelderekord.