Gosen (MOZ) Eine Frau (35) ist am Freitagabend aus ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf der L30 in Richtung Wernsdorf in den Gegenverkehr geraten.

Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto. Sie und der andere Fahrer (49) wurden schwer, zwei mitfahrende Kinder (4 und 9) leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 15 000 Euro.