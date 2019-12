MOZ

Frankfurt (Oder) Am Freitagmorgen haben die Inhaber einer Autovermietung in einem Industriegebiet in Frankfurt-West festgestellt, dass innerhalb einer Woche von 39 baugleichen Transportern Teile der Auspuffanlagen demontiert und entwendet worden waren. Die Täter hatten es dabei offensichtlich ganz speziell auf die Partikelfilter abgesehen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf über 60 000 Euro.