Markus Kluge

Wall (MOZ) Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermitteln gegen drei Männer aus Wall. Die drei im Alter von 21, 31 und 55 Jahren sollen am Freitagabend in Wall mit zwei Traktoren einen Nissan und einen BMW vorsätzlich gerammt haben. Deren Insassen wurden nicht verletzt.

Die Polizei hält sich zu den Motiven bedeckt, teilte aber mit, dass sich die Fahrer kannten und eine Auseinandersetzung vorausgegangen war. Laut RA-Recherchen soll den Wallern vor einigen Tagen ein Moped gestohlen worden sein. Bei den Dieben soll es sich um Männer handeln, die in Oberhavel wohnen und deren Adresse sie herausbekommen haben. Die Bestohlenen, die das Moped zurück wollten, sollen daraufhin in das Haus der mutmaßlichen Diebe eingedrungen sein. Eine dort lebende Rentnerin sollen sie eingesperrt und die Küche verwüstet haben. Die mutmaßlichen Diebe sollen daraufhin am Freitag mit zwei Autos nach Wall gefahren sein, wo sie von den drei Männern mit den Landmaschinen attackiert wurden. Einigen oder allen Insassen im BMW soll es noch gelungen sein, auszusteigen, bevor ein Traktor diesen vor sich herschob, wobei sich dieser auch überschlagen haben soll. Neben der Polizei sicherten auch die Feuerwehren aus Wall und Beetz-Sommerfeld den Einsatzort ab. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurden drei Waller vorläufig festgenommen. Seit Samstagabend sie wieder auf freiem Fuß. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.