MOZ

Schwedt (MOZ) Seinen anstehenden 28. Geburtstag muss ein Mann jetzt hinter Gittern feiern. Er war am Donnerstagnachmittag von Fahndern in der Schwedter Brückenstraße kurz vor der Grenze zu Polen gestoppt worden, als er mit einem in Berlin gestohlenen Renault Megane fuhr. Tags darauf erließ das Amtsgericht Schwedt einen Haftbefehl, der Fahrer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.