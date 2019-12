Sandra Euent

Ribbeck (BRAWO) Mit ihrer glockenhellen, reinen Gesangsstimme begeistert sie gemeinsam mit ihrem Ehemann am Klavier bereits sehr viele Besucher ihrer Konzerte. Das Duo "con emozione", bestehend aus Liane und Norbert Fietzke, kommt am 14. Dezember um 15 Uhr ins Schloss Ribbeck und wird winterliche Weisen, Lieder, Texte und Intermezzi zu Gehör bringen. Bekannte und unbekannte Lieder in Kompositionen von z.B. G.F. Händel, W.A. Mozart, N. Frietzke selbst, werden gespielt, Texte von berühmten Dichtern wie Goethe, von Eichendorff, Fontane u.a. werden gelesen.

In dem für dieses Programm gewählte Titel "Alles still!" geben die Künstler eine höchst einfühlsame Interpretation dieser Berühmtheiten wieder. Bestechend durch eine intensive Lebendigkeit, Nähe und Leichtigkeit. Das ist brillant, vital und sensibel. Das Duo con emozione lebt und arbeitet im Havelland und feiert. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Weitere Infos auf www.schloss-ribbeck.de.