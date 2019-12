MOZ

Rüdersdorf (MOZ) Unbekannte haben am Sonnabend zwischen 16.30 und 19.30 Uhr einen in der Heinitzstraße geparkten Audi beschädigt. An dem Auto wurde die komplette rechte Seite zerkratzt. Die Nutzerin war zu der Zeit auf dem Rüdersdorfer Weihnachtsmarkt. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.