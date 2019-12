Jürgen Rammelt

Lindow "Wir haben einfach Pech und hätten uns lieber Schnee gewünscht!" Mit diesem Satz brachte Petra Steffen von der Tourist-Information Lindow ihren Frust über das Wetter zum Ausdruck. Immerhin hatten sich die Lindower für den zweiten Advent, an dem der Weihnachtsmarkt rund um die Kirche stattfindet, viel vorgenommen.

Doch je später es am Nachmittag wurde, umso heftiger wurde der Regen. Vor allem, als die kleinen Reiter vom Ponyhof Stapel das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten aufführten, goss es in Strömen. Trotzdem ließen sie sich nicht entmutigen. Unterstützt von einigen Erwachsenen meisterten sie ihren Auftritt.

Das war nur der Auftakt, den die Lindower erleben konnten. Um 15 Uhr gab es in dem Gotteshaus eine Kindershow mit Zauberei, Geschichten, Spielen und Musik, dargeboten von Tom-Tom, einem Unterhalter aus Ahrensfelde. Tom Walter, so sein richtiger Name, zeigte sich begeistert. "Das ist erst der zweite Auftritt in einer Kirche", erklärte der Künstler, der seit 15 Jahren mit Programmen in Berlin und Brandenburg unterwegs ist. Die Besucher konnten noch mehr erleben: Später gab sich zur Freude der Kinder der Weihnachtsmann die Ehre, bevor eine Stunde später eine Gruppe von Bläsern und der Auftritt des Märkischen Jugendchores für weihnachtliches Flair sorgten. Außerdem schenkte die Junge Gemeinde Glühwein aus und es gab Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus, Soljanka und Deftiges vom Grill am Stand des Feuerwehrvereins. Für leckere Waffeln sorgte die Kita Kinderland. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk suchte, konnte angesichts der Bastelwaren aus Holz, Stoffen, Wolle und anderen Materialien fündig werden.