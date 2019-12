Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Der bereits verabschiedete Haushalt für 2020 soll bei der Gemeindevertretersitzung heute Abend wieder aufgehoben und durch einen neuen Beschluss ersetzt werden. Hintergrund ist die Tatsache, dass kurz nach Beschluss des Etats das Gutachten zum Erwerb des ehemaligen KWO-Geländes vorgelegt wurde. Das weist einen höheren als den ursprünglich geplanten Verkehrswert aus, so dass nachgebessert werden muss.

Auf der Tagesordnung stehen ferner mehrere Auftragsvergaben, zum Beispiel für den Winterdienst, den Umbau von Schul- und Marderstraße in Hönow, die Beleuchtung in der Alten Berliner Straße, den Gehwegbau in der Köpenicker Straße oder die Mittagsverpflegung für die Grimm-Grundschule und Kitas. Zudem soll über den Betreibervertrag mit dem Schulträger Anerkannte Schulgesellschaft mbH für den früheren Standort der Grimm-Grundschule entschieden und der Abwägungs- und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Feuerwehrstandort Siedlungserweiterung Hönow gefasst werden. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Gemeindesaal, Lindenallee 14, mit Mitteilungen des Bürgermeisters, des Vorsitzenden der Gemeindevertretung und der Ortsvorsteher sowie Einwohnerfragestunde. In der werden sich vermutlich auch Eltern von Kindern in der Lenné-Schule zu Wort melden, nachdem der Auftragnehmer für die geplante Erweiterung der Schule in Modulbauweise sich zurückgezogen hatte.