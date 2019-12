Berlin (NBR) Deutsche Waffen gehören nicht nach Saudi-Arabien. Bei der Bundeswehr wären sie deutlich besser aufgehoben, meint Hajo Zenker.

Waffenproduzenten machen gemeinhin glänzende Geschäfte – egal, ob sie nun in den USA, in Russland oder der EU sitzen. Das vierte Jahr in Folge ist die Produktion gestiegen, um die eigenen Armeen zu modernisieren. Das Gefühl, in einer immer unsicheren Welt zu agieren, wirkt sich auf die Höhe der Verteidigungshaushalte aus. Aber natürlich wird ebenfalls sehr viel exportiert. Gerade dahin, wo die Situation sowieso schon brenzlig ist.

Wer aber unaufhörlich Waffen in ein Krisengebiet hineinpumpt, muss sich über Spannungen, Gefechte, Kriege, Tote nicht wundern. Auch Deutschland hat es jahrelang für opportun gehalten, Großaufträge aus Saudi-Arabien abzuarbeiten – und trug damit dazu bei, dass der Krieg im Jemen kein Ende nimmt. Erst die Ermordung des regimekritischen Publizisten Jamal Kashoggi hat zu einem vorläufigen Stopp deutscher Lieferungen geführt. Für die USA und Frankreich reichte es nicht einmal dafür. Aber das darf für uns keine Rechtfertigung sein. Deutsche Waffen gehören nicht nach Saudi-Arabien – sondern lieber in die Bundeswehr. Die braucht bekanntlich funktionierendes Material.