Kai-Uwe Krakau

Zepernick (MOZ) Viele Monate haben zahlreiche fleißige Helfer die Weihnachtsparade vorbereitet, am Sonnabend ging sie wieder über die berühmte "Bühne" – und hinterließ viele verzauberte Menschen. Auch wenn Wettergott Petrus in diesem Jahr etwas grollte und es regnen ließ, hatten sich mit Einbruch der Dunkelheit erneut hunderte Zuschauer an der Strecke eingefunden. Diese musste diesmal – geschuldet der Brückenbauarbeiten am S-Bahnhof Zepernick – geändert werden. Der Zug setzte sich deshalb am Schulcampus an der Schönerlinder Straße in Bewegung, führte dann über die Poststraße und die Schönower Straße zur Feuerwache am Kirchplatz.

"Das ist immer ein besonderes Erlebnis und stimmt uns erst so richtig auf die Advents- und Weihnachtszeit ein", meinte Sibylle Modersohn aus Berlin-Buch. Sie war mit ihrem Mann Ralf und den beiden Kindern Nicole und Sabrina bereits zum dritten Mal bei der Weihnachtsparade dabei. "Es ist so schön bunt", freute sich die achtjährige Nicole. Aber auch die ältere Generation ließ sich das Lichter-Spektakel nicht entgehen. "Was die Männer und Frauen da auf die Beine stellen, ist schon sehenswert, einfach toll", zollte der 68-jährige Walter Ernst den Machern seinen Respekt.

Für Frank Willamowski vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zepernick gab es in diesem Jahr eine Premiere. Erstmals fand eine Jugendparade – und das ohne motorisierte Gefährte – statt. "Früher hielten sich die Jugendlichen immer zwischen den Fahrzeugen auf. Das wurde einfach zu gefährlich. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen und haben sie nun umgesetzt", so Willamowski. Neun Jugendfeuerwehren machten mit, hinzu kamen drei weitere Gruppen wie die Cheerleader. Auch eine Pferdespritze aus Berlin-Hohenschönhausen war dabei. An der großen Parade beteiligten sich 59 Fahrzeuge und drei Musikgruppen.

Auf dem Kirchplatz konnten die Besucher auf der Glühweinmeile bummeln und den Weihnachtsmarkt genießen. Die Feuerwehr wies schon mal auf die besonderen Gefahren beim Umgang mit Kerzen und Weihnachtsbäumen am Fest hin. Zudem ließ sich der alte Mann mit seinem roten Mantel mit den Kindern fotografieren.