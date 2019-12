Hans Eberhard

Eisenhüttenstadt Während die Frankfurter nach dem Abpfiff mit sich selbst haderten, die Köpfe senkten und Marcel Georgi aus Verärgerung eine Trinkflasche gegen die Bande schleuderte, war der Jubel bei den Gästen über den erst dritten Saisonsieg schier grenzenlos. Als Abstiegskandidat hatten sie dem Favoriten ein Bein gestellt, verdient gewonnen – mit Zweikampfschärfe und taktischer Disziplin.

Ein enttäuschter Jan Mutschler monierte hinterher etwas die "erwartete fußballerische Härte" von "Hütte", musste aber auch eingestehen: "Wir wollten schnell über die Außen kommen, spielten aber mehr um das Tor herum, waren nicht durchschlagskräftig genug." Sein Trainer-Gegenüber konnte frohlocken: "Mit Leidenschaft gingen wir in die Zweikäpfe, dämmten sehr gut den Spielfluss der Frankfurter ein." Fazit von Andreas Schmidt: "Wir arbeiteten Fußball – Kompliment!"

Gäste zeigen Leidenschaft

Diesem Einsatz, dieser Leidenschaft hatten die Gastgeber kaum Gleichwertiges entgegen zu setzen. Der Ballführende sah sich zeitig gleich von zwei Mann attackiert. Auf den Außenpositionen war kein Vorbeikommen. So konnte der 1. FCF nicht sein gewohntes druckvolles Spiel aufziehen. Da war immer ein Bein dazwischen, die Zuspiele zum großen Teil auch zu ungenau.

Eisenhüttenstadt mit zwei Spitzen rührte zunächst nicht Beton in der Abwehr an, erreichte so zumindest eine optisch ausgeglichene Partie, setzte auf Konter. Und die waren meist nach langen Bällen auf rutschigem Rasen auch kreuzgefährlich. Georges Mooh Djike und Alexander Mauch setzten nach einer Viertelstunde die ersten Alarmzeichen, Marvin Benno Lähne rettete großartig. Dann scheiterte erst Niclas Weddemar am Schlussmann, anschließend auch Marcel Georgi mit einem Lupferversuch ins verwaiste Tor (20.). Chancen danach noch einmal für Weddemar und Mooh Djike, ehe der kleine, aber sehr wendige Hoang Sa Nguyen Ngoc seinen großen Auftritt hatte. Der Flügelflitzer narrte erst Leon Herzberg, passte dann scharf und flach nach innen. Erik Huwe konnte nicht ausweichen, von seinem Fuß sprang der Ball ins Netz. Pech hier, Glück da.

Nur durch Standards zeigten sich die Platzherren im Mühen um den Ausgleich noch präsent in der ersten Hälfte. Nach Eckball von John Lukas Sauer wurde Georgis Kopfstoß noch vor der Linie abgewehrt, und einen Sauer-Freistoß lenkte der tüchtige Martin Stemmler über die Latte.

Wer glaubte, dass die Frankfurter nach wiederholtem Foulspiel von Johannes Krüger (59.) nun in Überzahl das Derby noch drehen könnten, wurde bitter enttäuscht. Sie drückten zwar den FCE in dessen Hälfte, zeigten sich aber zu ideenlos gegen eine massierte und einsatzstarke Defensive. Ohne Tempo und mit Klein-Klein-Spiel auf engstem Raum war kein Blumentopf zu gewinnen. Und die langen Bälle ins Zentrum wurden Beute der kopfballstarken Abwehr. So blieb es bei (Halb-)Chancen für Weddemar und den eingewechselten Artur Aniol – und beim 0:1.

Zur Liga-Halbzeit kommendes Wochenende könnte der spielfreie 1. FCF noch auf den 7. Platz durchgereicht werden. Ernüchterndes Zwischenfazit von Vorstandsmitglied Andre Wolff: "Wir sind zu instabil, haben nicht die Qualität für die Oberliga", sagte er enttäuscht.

"Wir werden es noch krachen lassen", zeigte sich Andreas Schmidt geradezu euphorisch-kämpferisch, machte sich und seinen wackeren Männern Mut im schon gewohnten Ringen um den Klassenerhalt. Vielleicht bereits kommenden Sonnabend, wenn der Oranienburger FC Eintracht in die Stahlstadt kommt.

1. FC Frankfurt: Marvin Benno Lähne – Leon Herzberg (46. Lars Wiedenhöft), Hendrik Haack, Erik Huwe, John Lukas Sauer – Paul Karaszewski, Maik Frühauf – Tobias Fiebig (46. Artur Aniol), Robin Grothe (78. Steven Frühauf) – Niclas Weddemar, Marcel Georgi

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Johann Krüger, Yvan Ghilslain Ngoyou, Carsten Hilgers, Tony Wernicke – Christoph Krüger, Christian Siemund, Hermann Wamba Tsafak, Hoang Sa Nguyen Ngoc (88. David Steinbeiß) – Alexander Mauch (79. Benjamin Lommatzsch), Georges Florent Mooh Djike (90.+1 Nico Fischer)

Schiedsrichter: Rene Müller (Cottbus) – Zuschauer: 126