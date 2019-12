MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Über den Schulsport ist er zum Handball gekommen. Am Ende seiner Karriere war er Olympiasieger (1980), Vizeweltmeister (1974), zwei Mal Landesmeister-Cup und sechs Mal DDR-Meister. Die Rede ist vom Ausnahmetorwart Wieland Schmidt.

Unvergessen bei Handballfans ist der Olympiasieg in Moskau gegen die Gastgeber, als Schmidt in letzter Sekunde beim Stand von 23:22 mit einer Riesenparade einen Wurf parierte. Nach seiner erfolgreichen Zeit mit dem SC Magdeburg war er nach der Wende noch in Hameln und Minden aktiv. Am 10. Oktober 2020 kann man Wieland Schmidt im Fürstenberger Kunsthof erleben. Für Handballfans ist das sicherlich ein schönes Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Deshalb hat die MOZ diesen Abend in ihren speziellen Adventskalender aufgenommen, mit dem wir unseren Lesern Veranstaltungstipps in der Region geben.

Talk: 10.10.2020, 19 Uhr, Fürstenberger Kunsthof, Tel. 03364.5520477