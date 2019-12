Janet Neiser

Ziltendorf (MOZ) Sterne, Bäumchen oder eine Keks-Lok? Die Auswahl war wahrlich nicht einfach in dem Bastelparadies, das am Sonnabend im Ziltendorfer Gemeindezentrum auf die Besucher des Adventsmarktes wartete. Marlen brauchte ein paar Minuten, bevor sie sich entschieden hatte, wie sie ihren Weihnachtsbaum aus Papierröhrchen schmücken möchte. Dann war sie mächtig zufrieden. "Der kommt aufs Fensterbrett", sagte die Vierjährige.

Kerstin Lehmann, eine der Bastelinitiatorinnen, staunte nicht schlecht: "Sie hat sich hier an etwas gewagt, das für Ältere gedacht war." Aber Marlen hatte Spaß, genau wie die anderen Kinder und Damen. Während oben im Gemeindezentrum Kreativität gefragt war, war es unten Appetit. Kaffee und Kuchen gab es dort nach dem Gottesdienst und vor dem großen Auftritt des Männergesangvereins Germania aus Fürstenberg.

Nicht so überlaufen

Auf den Chor warteten andere Besucher des Adventstreibens auch draußen. So wie Bürgermeister Danny Langhagel, der die Veranstaltung sehr schätzt. "Das ist gelebte Tradition", sagte er. Die Kirche hat ihm zufolge den Hut auf, wird aber unter anderem vom Feuerwehr- und Freizeitverein, vom Heimatverein und vom Kita- und Schul-Förderverein unterstützt. Auch Amtsdirektor Danny Busse, der in Ziltendorf wohnt, war vorbeigekommen und genoss erst einmal einen Burger von Kuddel. "Lecker", meinte er und lobte: "Das hier ist noch richtig gemütlich und nicht so überlaufen."

Ein paar Schritte weiter, gab es für die Kinder gleich drei Höhepunkte. Zum einen war da ein Esel, der auf Streicheleinheiten wartete, zum anderen gab es zwei Ponys, die auf ihren Rücken junge Besucher ums Gemeindezentrum führten. Und dann saß da noch der Weihnachtsmann. "Das ist der echte", versicherte Katrin Walter. Gut möglich, dass er am Sonnabend noch Besuch von der vierjährigen Marlen bekommen hat. Die hatte ihren Wunschzettel nämlich noch nicht abgegeben. "Ich wünsche mir eine Baby-Born-Puppe", verriet sie.